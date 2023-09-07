Пользователи массово просят Microsoft не удалять WordPad из Windows из-за «тормознутости» Office

По словам пользователей, WordPad загружает RTF-файлы гораздо быстрее, чем MS Word и является незаменимым инструментом для работы с текстовыми файлами.

Microsoft подтвердила свои планы по «устареванию» WordPad в Windows 11 и последующем его удалении в обновлённом документе поддержки. Ожидается, что это произойдёт в версии Windows 12, запланированной на осень 2024 года.

Данное решение компании вызвало бурю негодования среди пользователей, которые считают WordPad полезным приложением, не являющимся «навязчивым софтом».

WordPad отличается от Notepad поддержкой изображений и возможностью работы с форматированным текстом. Немало пользователей заявили, что WordPad идеально подходит для работы с RTF-файлами, так как загружает их быстрее, чем MS Word.