Пользователи массово столкнулись с утечкой термопасты в видеокартах GIGABYTE RTX 50XX

По словам владельцев, термопаста просачивается за пределы зоны охлаждения, что вызывает опасения по поводу эффективности отвода тепла и долговечности карт. GIGABYTE уже выпустила официальное заявление, объяснив, что на ранних этапах производства могло использоваться слишком большое количество термопасты, что привело к ее избыточному выделению.

Компания утверждает, что это не должно влиять на производительность или срок службы видеокарт. Однако фотографии, опубликованные пользователями на Reddit, показывают, что термопаста может полностью вытечь из зоны контакта с VRAM, что лишает чипы эффективного охлаждения.