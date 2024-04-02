Пользователи начали массово просить Microsoft вернуть в Windows 11 важную функцию из Windows 7

Речь идет о напоминании о переходе на летнее/зимнее время. В Windows 7 эта информация отображалась в календаре, но в Windows 11 такой возможности нет.

Пользователи Reddit и Microsoft Feedback Hub активно просят Microsoft вернуть эту функцию.

Почему это важно?

Переход на летнее/зимнее время может сбить с толку, особенно если вы не привыкли к этому.

Напоминание в календаре помогает людям заранее подготовиться к изменению времени.

Microsoft пока не отреагировала на запросы пользователей. Но чем больше людей будут просить вернуть эту функцию, тем больше шансов, что компания ее добавит.