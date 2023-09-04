Пользователи нашли баг в Windows 11, ускоряющий работу «Проводника»

По информации от Twitter-пользователя под ником Vivy, переключение «Проводника» в полноэкранный режим (нажатием клавиши F11) и последующий выход из него (снова нажатием F11) приводят к мгновенной загрузке содержимого папок и генерации миниатюрного предпросмотра файлов. Поиск в «Проводнике» также становится более отзывчивым.

Этот баг вызвал обсуждение на форуме r/Windows 11 на Reddit, где пользователи подтвердили его эффективность. Один из пользователей отметил, что после применения даннного метода, папка с более чем 1800 подпапками и 25 000 файлами начала открываться мгновенно.

По его словам, это напомнило ему производительность «Проводника» в Windows 7.

Несмотря на то, что баг ускоряет работу Windows 11, многие задаются вопросом, почему такая производительность не является стандартной для системы. Ведь получается, что ОС, которая должна была превзойти предыдущие версии по производительности, не оправдывает ожиданий.