Пользователи не смогли установить обновление безопасности Windows 11 — процесс заканчивается ошибкой

Как сообщает Microsoft, обновления для систем Windows 11 22H2 и 23H2, выпущенные в феврале 2024 года, не устанавливаются из-за ошибок 0x800F0922, а загрузка останавливается на 96%.

Пользователи, испытывающие эту проблему, видят запись с кодом ошибки 0x800F0922 в Windows Event Viewer.

После неудачного апдейта безопасности, на экране появляется сообщение: «Что-то пошло не так. Не волнуйтесь – откат изменений. Пожалуйста, не выключайте компьютер».

Microsoft сообщает о работе над решением этой проблемы и обещает предоставить решение в следующем выпуске.

Временным решением для пострадавших пользователей является удаление скрытой папки 'C:$WinREAgent', после чего может потребоваться перезагрузка системы.

Хотя Microsoft не предоставила подробностей о причинах проблем с установкой обновлений, предложенное временное решение намекает на связь с Windows Recovery Environment (WinRE), который также вызывал проблемы с установкой обновлений для Windows 10 в январе 2024 года.