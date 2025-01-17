Пользователи ПК Mac mini начали жаловаться на проблемы с USB-портами

Владельцы Mac mini рассказывают, что, например, клавиатура, подключённая к ПК через порт USB-C «периодически отключается» и требует физического отключения и повторного подключения, чтобы снова начать работать. При этом, как подчеркнул один из владельцев, та же клавиатура «прекрасно работала на других компьютерах Mac, а проблема проявилась только на M4 Mac mini».

Другие пользователи жалуются, что у них были похожие проблемы при использовании док-станций, подключаемых по USB 3, а также KVM-переключатель (для администрирования нескольких компьютеров) не работал после выхода Mac mini из режима сна. После физического отключения и повторного подключения всё работало нормально.

Каких-либо комментариев от Apple пока не последовало.