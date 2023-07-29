Пользователи пожаловались на ошибки в меню «Пуск» после обновления, но Microsoft отказалась исправлять и объяснила, почему

Оказалось, что ошибки в работе «Пуска» вызваны не обновлением самим по себе, а сторонним приложением для глубокой настойки Windows. У тех пользователей, которые установили на компьютеры ExplorerPatcher, как раз и наблюдались ошибки «Пуска».

Разработчики ОС отказались исправлять эту проблему и посоветовали откатить обновление, снести несовместимое приложение и обновиться заново либо обратиться к разработчику стороннего ПО.