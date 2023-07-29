Пользователи пожаловались на ошибки в меню «Пуск» после обновления, но Microsoft отказалась исправлять и объяснила, почему

21:51, 29 июля 2023
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Пользователи пожаловались на ошибки в меню «Пуск» после обновления, но Microsoft отказалась исправлять и объяснила, почемуПроблема оказалась не в обновлении
После установки на компьютеры под управлением Windows 11 обновления KB5028254 многие пользователи начали жаловаться на ряд проблем, среди которых поломка меню «Пуск». Но как раз этот баг Microsoft устранить отказалась.
Оказалось, что ошибки в работе «Пуска» вызваны не обновлением самим по себе, а сторонним приложением для глубокой настойки Windows. У тех пользователей, которые установили на компьютеры ExplorerPatcher, как раз и наблюдались ошибки «Пуска».
Разработчики ОС отказались исправлять эту проблему и посоветовали откатить обновление, снести несовместимое приложение и обновиться заново либо обратиться к разработчику стороннего ПО.