Пользователи столкнулись с «тормозами» процессоров из-за новых драйверов NVIDIA

22:39, 07 марта 2023
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Пользователи столкнулись с «тормозами» процессоров из-за новых драйверов NVIDIAКомпания должна выпустить патч для исправления проблемы
Часть пользователей видеокарт NVIDIA начали жаловаться в службу поддержки компании о перегрузке процессора и начинающихся из-за этого «тормозах» системы. Проблема связана с новым драйвером для видеокарт NVIDIA под номером 531.18, вышедшим 28 февраля.
Фото: Guru3d.com
Наблюдается рост дополнительной нагрузки от 10% даже при выключенных играх и бездействии системы. И даже когда выключены все приложения.
В службе поддержки NVIDIA подсказывают, что нужно либо откатиться до предыдущей версии драйвера видеокарты, либо в диспетчере задач закрыть процесс NVDisplay.Container.exe и перезагрузить компьютер. Этот вариант должен помочь вплоть до следующего запуска игр.
В компании сообщили, что уже работают над патчем, который исправит баг.