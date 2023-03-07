Компьютеры
22:39, 07 марта 2023
1 мин.

Пользователи столкнулись с «тормозами» процессоров из-за новых драйверов NVIDIA

Компания должна выпустить патч для исправления проблемы

Часть пользователей видеокарт NVIDIA начали жаловаться в службу поддержки компании о перегрузке процессора и начинающихся из-за этого «тормозах» системы. Проблема связана с новым драйвером для видеокарт NVIDIA под номером 531.18, вышедшим 28 февраля.

Пользователи столкнулись с «тормозами» процессоров из-за новых драйверов NVIDIA

Фото: Guru3d.com

Наблюдается рост дополнительной нагрузки от 10% даже при выключенных играх и бездействии системы. И даже когда выключены все приложения.

В службе поддержки NVIDIA подсказывают, что нужно либо откатиться до предыдущей версии драйвера видеокарты, либо в диспетчере задач закрыть процесс NVDisplay.Container.exe и перезагрузить компьютер. Этот вариант должен помочь вплоть до следующего запуска игр.

В компании сообщили, что уже работают над патчем, который исправит баг.

Новости партнеров
Новости партнеров