Пользователи столкнулись с «тормозами» процессоров из-за новых драйверов NVIDIA

Наблюдается рост дополнительной нагрузки от 10% даже при выключенных играх и бездействии системы. И даже когда выключены все приложения.

В службе поддержки NVIDIA подсказывают, что нужно либо откатиться до предыдущей версии драйвера видеокарты, либо в диспетчере задач закрыть процесс NVDisplay.Container.exe и перезагрузить компьютер. Этот вариант должен помочь вплоть до следующего запуска игр.

В компании сообщили, что уже работают над патчем, который исправит баг.