Пользователи TikTok смогут создавать собственный песни с помощью ИИ

Опубликовано 20 января 2024, 04:30
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Пользователи TikTok смогут создавать собственный песни с помощью ИИНовая функция - AI Song
Социальная сеть TikTok представила новую функцию — AI Song. Испытывая возможности мелодий, создаваемых искусственным интеллектом, пользователи TikTok теперь могут превращать написанные ими тексты в полноценные песни с небольшой помощью передовой языковой модели Bloom.
Вот как это работает: пользователи вводят свои тексты в поле при создании поста, а искусственный интеллект TikTok Song добавляет подходящие звуки, при этом позволяя выбрать жанр. Однако первые результаты TikTok-музыкантов оказались неоднозначными: некоторые мелодии немного не дотягивают по мелодичности.
Хотя песни, созданные искусственным интеллектом, не совсем новы для TikTok, социальная сеть стремится демократизировать процесс написания песен, предоставляя большему числу пользователей возможность сочинять с использованием небольшой цифровой помощи.
Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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