Пользователи вновь массово жалуются на расплавленные «желтые кабели MSI» для RTX 5090

На Reddit за последние дни появилось несколько сообщений от владельцев карт MSI Ventus и PNY, у которых оплавились разъёмы 12VHPWR и 12V–2×6, включая как фирменные адаптеры, так и кабели от блоков питания.

Некоторые пользователи описывают месяцы случайных вылетов и мерцаний экрана, закончившиеся полным отказом видеокарты.

В большинстве случаев кабели имели характерные следы перегрева на одном или нескольких контактах. Особенно часто проблемы фиксируются с коннекторами жёлтого цвета от MSI, которые, по словам пользователей, проще визуально идентифицировать по обугливанию.