Пользователи Windows 10 не смогут обновиться до Windows 11 до 2022 года

Компьютеры
Сегодня в 09:26
Пользователи Windows 10 не смогут обновиться до Windows 11 до 2022 годаНо есть возможность обойти это ограничение
Практически вся прошлая неделя «крутилась» вокруг одного инфоповода — Microsoft анонсировала новейшую Windows 11. И хоть компания обещала обновить текущую Windows 10 до свежей версии системы, оказалось, что случится это позже ожидаемого.
Оказалось, что апдейт до Windows 11 для пользователей «десятки» будет выпущен лишь в первой половине 2022 года, пишет SlashGear. Стоит, правда, отметить, что желающие всё же могут получить доступ к долгожданному обновлению раньше, за счёт подключения к программе Windows Insiders.
Напомним, что релиз нового поколения Windows намечен уже на конец 2021 года. При этом, как можно заметить, предпочтение со стороны Microsoft будет отдаваться новым устройствам, работающим на Windows 11 «из коробки».