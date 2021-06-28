Пользователи Windows 10 не смогут обновиться до Windows 11 до 2022 года

Оказалось, что апдейт до Windows 11 для пользователей «десятки» будет выпущен лишь в первой половине 2022 года, пишет SlashGear. Стоит, правда, отметить, что желающие всё же могут получить доступ к долгожданному обновлению раньше, за счёт подключения к программе Windows Insiders.

Напомним, что релиз нового поколения Windows намечен уже на конец 2021 года. При этом, как можно заметить, предпочтение со стороны Microsoft будет отдаваться новым устройствам, работающим на Windows 11 «из коробки».