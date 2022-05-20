Пользователи Windows 11 смогут искать в интернете прямо с рабочего стола системы

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Пользователи Windows 11 смогут искать в интернете прямо с рабочего стола системыМежду прочим, интересное нововведение
С момента релиза Windows 11 в октябре 2021 года, Microsoft добавила в систему множество интересных нововведений. И, судя по всему, она не планирует на этом останавливаться.
В операционке обнаружили новую функцию, которую компания добавила в тестовую сборку Windows 11 за номером 25120. Её суть заключается в переносе поискового строки прямо на рабочий стол.
Причём речь идёт не о том поиске, который ищет исключительно внутри файловой системы ОС. Microsoft позволила добавить на рабочий стол именно что веб-поиск.
Для того, чтобы попробовать новую возможность, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрать пункт «Показать дополнительные параметры». Именно там будет находиться опция «Показать поиск», которую и нужно активировать.