Пользователи Windows 11 смогут искать в интернете прямо с рабочего стола системы

В операционке обнаружили новую функцию, которую компания добавила в тестовую сборку Windows 11 за номером 25120. Её суть заключается в переносе поискового строки прямо на рабочий стол.

Причём речь идёт не о том поиске, который ищет исключительно внутри файловой системы ОС. Microsoft позволила добавить на рабочий стол именно что веб-поиск.