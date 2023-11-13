Пользователи Windows 11 смогут удалить ещё больше предустановленного мусора внутри системы

Пользователи Windows 11 смогут удалить ещё больше предустановленного мусора внутри системыНу наконец-то!
Microsoft готовится к выпуску обновления для Windows 11, которое значительно расширит контроль пользователей над встроенными приложениями.
В предстоящей версии операционной системы появится возможность удаления более широкого спектра предустановленных приложений.
Это изменение, на данный момент проходящее тестирование в сборке 23585 для разработчиков, позволит удалить такие программы, как «Камера», «Фотографии», «Контакты» и клиент удаленного рабочего стола (MSTSC).
Это обновление отражает стремление Microsoft к предоставлению более гибкого и персонализированного пользовательского опыта.
Возможность удаления этих приложений отвечает на популярный запрос пользователей Windows, которые стремятся к большей автономии в управлении приложениями, входящими в состав их операционной системы.