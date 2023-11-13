Компьютеры
23:17, 13 ноября 2023
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Пользователи Windows 11 смогут удалить ещё больше предустановленного мусора внутри системы

Ну наконец-то!

Microsoft готовится к выпуску обновления для Windows 11, которое значительно расширит контроль пользователей над встроенными приложениями.

В предстоящей версии операционной системы появится возможность удаления более широкого спектра предустановленных приложений.

Это изменение, на данный момент проходящее тестирование в сборке 23585 для разработчиков, позволит удалить такие программы, как «Камера», «Фотографии», «Контакты» и клиент удаленного рабочего стола (MSTSC).

Это обновление отражает стремление Microsoft к предоставлению более гибкого и персонализированного пользовательского опыта.

Возможность удаления этих приложений отвечает на популярный запрос пользователей Windows, которые стремятся к большей автономии в управлении приложениями, входящими в состав их операционной системы.

Источник:Bleeping Computer
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft
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