В Windows 11 снова сломалась система обновления

При попытке скачать и установить обновления, пользователям чаще всего встречается код ошибки 0x800f0831. Есть и те, кто сталкивается с перезагрузкой проблемы.

И хоть проблема не является широко распространённой, в то же время она возникла относительно давно. Так, ещё в сообщении пятимесячной давности на сайте Feedback Hub упоминаются проблемы с процессом установки обновления Windows 11.

Стоит отметить, что в Microsoft знают о проблеме и «изо всех сил старается устранить проблемы Windows Update, в том числе и путем включения SSU (обновлений стека обслуживания) в ежемесячное накопительное обновление». Но последнее, к сожалению, не помогло.