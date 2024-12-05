Пользователи Windows 11 устроили демарш против этой ОС из-за навязчивой рекламы

Опубликовано 05 декабря 2024, 06:451 мин.
Пользователи Windows 11 устроили демарш против этой ОС из-за навязчивой рекламыОС всё ещё не вполне востребована
Аналитическая платформа Statcounter раскрыла данные о доле операционных систем Windows разного поколения на мировом рынке на ноябрь 2024 года.
Все усилия Microsoft по популяризации Windows 11 до сих пор не привели к значимым результатам: доля пользователей этой ОС уменьшилась до 34,94%, это на 0,64% меньше, чем в октябре 2024 года; многие пользователи принципиально выбирают Windows 10. В годовом выражении Windows 11 показала рост на 8,31%,
При этом доля Windows 10 выросла на 0,88% — до 61,83%, за год популярность этой системы снизилась на 6,19%. Но востребованность именно Windows 10 всё равно остаётся высокой. И какая-то часть пользователей отказывается от этого поколения Windows лишь из-за полного прекращения поддержки в 2025 году.
На третьем месте оказалась Windows 7 — 2,47%, потерявшая в ноябре долю в 0,15%.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков