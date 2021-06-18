Пользователи Windows 7 смогут бесплатно обновиться до новейшей Windows 11

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Пользователи Windows 7 смогут бесплатно обновиться до новейшей Windows 11А вместе с ними пользователи Windows 8 и 8.1
Уже совсем скоро, 24 июня, Microsoft анонсирует «следующее поколение Windows». Несмотря на то, что презентация намечена на следующую неделю, в сети уже можно найти образ новой ОС. Благодаря это утечке мы точно знаем, что обновление получит новый номер и будет называться Windows 11.
Но что ещё интереснее, свежие инсайды сообщают о том, что скачать апдейт до свежей версии Windows смогут не только пользователи Windows 1.
Энтузиасты обнаружили в файле Pkeyconfig данные об активации операционной системы. В них содержится упоминание не только последней версии системы от Microsoft, но также и Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, сообщает Windows Latest.
Отметим, что владельцы Windows 7 явно обрадуются этой новости. Так, Microsoft закончила поддерживать эту версию системы ещё в 2020 году.