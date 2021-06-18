Пользователи Windows 7 смогут бесплатно обновиться до новейшей Windows 11

Но что ещё интереснее, свежие инсайды сообщают о том, что скачать апдейт до свежей версии Windows смогут не только пользователи Windows 1.

Энтузиасты обнаружили в файле Pkeyconfig данные об активации операционной системы. В них содержится упоминание не только последней версии системы от Microsoft, но также и Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, сообщает Windows Latest.