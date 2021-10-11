Пользователям посоветовали не спешить с обновлением до Windows 11

Так, по словам вице-президента компании по исследованиям Стивена Клейханса, новое поколение Windows больше тянет на обновление, которое «вышло слишком поздно», чем полностью новую ОС. Таким образом, редмондцы вполне могли выпустить её в качестве очередного крупного апдейта, чем новой номерной версии, пишет eTeknix со ссылкой на аналитика.

При этом Клейханс также отметил, что не вызывает доверия и не совсем понятная ситуация с «устаревшим оборудованием со стороны разработчика». Например, велики шансы, что при переходе с Windows 10 на Windows 11 пользователи столкнутся с массовым «отказом» оргтехники из-за отсутствия драйверов.