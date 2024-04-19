Пользуетесь неактивированной Windows 11? Microsoft начнет урезать функциональность браузер Edge

Она еще больше осложнит жизнь владельцам ПК без лицензионной версии операционной системы.

Суть функции заключается в блокировке настроек браузера Microsoft Edge для пользователей неактивированной Windows 11. В таком случае пользоваться браузером станет менее удобно: большинство его функций окажутся недоступны.

Вероятно, Microsoft таким образом хочет стимулировать пользователей к покупке лицензии, с которой в России, к сожалению, большие проблемы.

Многие в сети уже выразили недовольство таким решением, справедливо отмечая, что оно вряд ли приведет к желаемому результату. Скорее всего, люди просто перестанут пользоваться Edge, перейдя на Chrome или другие браузеры, вместо того, чтобы покупать лицензию.

Функция блокировки настроек Edge уже доступна в Canary-сборке Windows 11. О сроках ее появления в стабильной версии ОС пока ничего не известно. Официальных заявлений от Microsoft по этому поводу также не было.