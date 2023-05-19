Пользуетесь Windows 11, но не обновляетесь? Microsoft перестанет поддерживать вашу систему

07:16, 19 мая 2023
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Пользуетесь Windows 11, но не обновляетесь? Microsoft перестанет поддерживать вашу системуТак что лучше всё же нажать на кнопку апдейта
Важные новости для тех, кто пользуется продуктами от Microsoft. В этом году компания завершит поддержку сразу нескольких своих программ, включая разные версии Windows.
Что это значит? После окончания поддержки, в программы больше не добавляются новые функции, и, что самое важное, не выпускаются обновления безопасности.
Это, в свою очередь, чревато для вашего компьютера тем, что он может подхватить различные вирусы и зловреды. Поэтому рекомендуется обновиться до свежей версии или перейти на альтернативный софт.
Вот список того, что Microsoft перестанет поддерживать в 2023 году:
- Windows 10 и Windows 11 (версии 21H2) - поддержка закончится 13 июня и 10 октября соответственно.
- Windows Embedded 8 и 8.1 - эти версии для специализированных устройств перестанут поддерживаться 11 июля.
- Visual Studio 2022, версия 17.0 - поддержка закончится 11 июля.
- Hyper-V Server 2012 и 2012 R2 - программы для создания виртуальных компьютеров перестанут поддерживаться 10 октября.
- Microsoft Office 2019 для Mac - поддержка закончится 10 октября.
- Windows Server 2012 и 2012 R2, Windows Storage Server 2012 и 2012 R2 - эти версии операционной системы для серверов перестанут поддерживаться 10 октября.