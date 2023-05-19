Пользуетесь Windows 11, но не обновляетесь? Microsoft перестанет поддерживать вашу систему

Что это значит? После окончания поддержки, в программы больше не добавляются новые функции, и, что самое важное, не выпускаются обновления безопасности.

Это, в свою очередь, чревато для вашего компьютера тем, что он может подхватить различные вирусы и зловреды. Поэтому рекомендуется обновиться до свежей версии или перейти на альтернативный софт.

Вот список того, что Microsoft перестанет поддерживать в 2023 году: