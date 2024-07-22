Помните пятничный сбой Windows по всему миру? Microsoft выпустила инструмент для лечения проблемы

Утилита создает загрузочный USB-накопитель, позволяя IT-администраторам быстро восстановить пострадавшие системы.

Обновление CrowdStrike уже исправлено, но не все устройства могут автоматически получить это исправление.

Некоторые администраторы сообщают, что многократная перезагрузка помогает, но для других требуется ручная загрузка в безопасный режим и удаление проблемного файла.

Новый инструмент от Microsoft упрощает процесс восстановления, загружая машину в среду Windows PE через USB, получая доступ к диску и автоматически удаляя проблемный файл CrowdStrike.

Таким образом, они могут обойти необходимость загрузки в безопасный режим и проверку наличие административных прав на устройстве. Если диск защищен шифрованием BitLocker, инструмент запросит ключ восстановления.