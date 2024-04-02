Популярность Windows 10 выросла еще сильнее на фоне потери интереса пользователей к Windows 11

Windows 11, достигнув пика в январе, потеряла 1.46% своей доли рынка в феврале, опустившись до 26.72%. Windows 10, напротив, увеличила свою долю рынка на 1.81%, достигнув 69.04%.

Почему это происходит?

Windows 10 — более зрелая и стабильная система, чем Windows 11.

Windows 11 имеет более строгие системные требования, что не позволяет ей работать на многих устройствах.

Некоторым пользователям просто не нравятся изменения в интерфейсе Windows 11.

Microsoft пытается ускорить переход на Windows 11, но пока безрезультатно. И что же нас ждет в дальнейшем в таком случае?

Редмондцы явно продолжат улучшать Windows 11 и делать ее более привлекательной для пользователей. В свою очередь Windows 10 будет поддерживаться лишь до октября 2025 года, поэтому у пользователей есть время на переход.

Интересно, что Windows 7, 8.1 и 8 все еще имеют значительную долю рынка, несмотря на отсутствие поддержки.

Статистика Windows по состоянию на март 2024 года: