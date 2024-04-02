Популярность Windows 10 выросла еще сильнее на фоне потери интереса пользователей к Windows 11

Опубликовано 02 апреля 2024, 07:20
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Популярность Windows 10 выросла еще сильнее на фоне потери интереса пользователей к Windows 11Microsoft явно в сложной ситуации
Статистика за март 2024 года от Statcounter показывает, что Windows 10 продолжает пользоваться большой популярностью, в то время как интерес к Windows 11 падает.
Windows 11, достигнув пика в январе, потеряла 1.46% своей доли рынка в феврале, опустившись до 26.72%. Windows 10, напротив, увеличила свою долю рынка на 1.81%, достигнув 69.04%.
Почему это происходит?
- Windows 10 — более зрелая и стабильная система, чем Windows 11.
- Windows 11 имеет более строгие системные требования, что не позволяет ей работать на многих устройствах.
- Некоторым пользователям просто не нравятся изменения в интерфейсе Windows 11.
Microsoft пытается ускорить переход на Windows 11, но пока безрезультатно. И что же нас ждет в дальнейшем в таком случае?
Редмондцы явно продолжат улучшать Windows 11 и делать ее более привлекательной для пользователей. В свою очередь Windows 10 будет поддерживаться лишь до октября 2025 года, поэтому у пользователей есть время на переход.
Интересно, что Windows 7, 8.1 и 8 все еще имеют значительную долю рынка, несмотря на отсутствие поддержки.
Статистика Windows по состоянию на март 2024 года:
- Windows 10: 69.04% (+1.81%)
- Windows 11: 26.72% (-1.46%)
- Windows 7: 3.04% (-0.06%)
- Windows 8.1: 0.44% (-0.22%)
- Windows XP: 0.39% (-0.13%)