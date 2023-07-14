Популярность Windows начала падать, а Linux — расти

Так, в июне 2023 года доля Linux на мировом рынке настольных операционных систем достигла 3,07%, что является рекордным уровнем за более чем 30 лет существования системы.

В течение года доля Windows снизилась с 76,33% до 68,23%. Это может быть связано с различными факторами, включая продажи, которые были приостановлены Microsoft в России с марта 2022 года.

Также стоит отметить, что категория «неизвестно» увеличивается и достигает 13%. К ней относятся как новые, так и старые версии нишевых операционных систем.

Вместе с тем macOS также продолжает уверенно расти, достигнув доли 21,32% в июне 2023 года. В сравнении с этими данными, доля Linux растёт более плавно.

В России доля Linux составляет 2,11%, в то время как доля macOS выросла до 7,62%.

Напомним, что StatCounter получает данные от более чем 1,5 млн веб-сайтов по всему миру и фиксирует около 5 млрд просмотров страниц в месяц.