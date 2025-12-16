Популярный инсайдер раскрыл масштабы удорожания компьютерного «железа» за 2 месяца

Неожиданно сильно подорожали и системы охлаждения. СЖО Lian Li Hydroshift II-C 360TL за два месяца выросла в цене более чем на 40%.

По словам инсайдера, это только начало. Дефицит памяти, высокий спрос со стороны ИИ-индустрии и проблемы с поставками могут сделать сборку ПК еще дороже уже в ближайшие месяцы.