Порой 48 ГБ хуже 24 ГБ: профессиональная RTX 6000 Ada бывает вчетверо слабее более дешёвой GeForce RTX 4090

Не менее впечатляющей оказалась и цена адаптера — её рекомендованная цена составила 6800 долларов!

И вот, пользователи решили сравнить модель с производительностью в 91,06 TFLOPS с пускай и флагманской, но более простой видеокартой NVIDIA — RTX 4090. У неё «всего лишь» 24 ГБ видеопамяти, да и CUDA-TENSOR ядер будет поменьше.

Оказалось, что модель 4000-й серии может быть быстрее RTX 6000 Ada в профессиональных задачах. Например, в приложениях для создания контента — именно в соответствующих тестах она оказалась впереди «старшего брата» в шести тестах из восьми.

При этом важно понимать, что цена RTX 4090 — 1600 долларов. То есть за стоимость «профессиональной» видеокарты, можно взять почти четыре новеньких 4090-х.