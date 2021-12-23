После обновления BIOS компьютеры Dell перестали загружаться

Чаще всего говорят о том, что после установки версий BIOS для компьютеров Dell Inspiron 5680 и Alienware Aurora R8, а также ноутбуков Dell Latitude 5320 и Latitude 5520, устройства перестали запускаться — начинают работать кулеры, но компьютер не загружается. Кроме этого, пользователи говорят о синих экранах смерти и постоянных перезагрузках системы.

Речь идёт о новых версиях BIOS: 1.0.18 и 2.8.0 для настольных Inspiron и Alienware Aurora, а также о 1.14.3 для ноутбуков Latitude. Как отмечается, выход из ситуации один — откатить обновление до предыдущих версий.

Каких-либо официальных сообщений от производителя пока не поступало.