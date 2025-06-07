После обновления драйвера Intel Arc на ПК начались сбои в играх и приложениях

Пользователи могут столкнуться с такими проблемами, как мерцание, визуальные артефакты или сбои в играх Call of Duty: Black Ops 6 и Overwatch 2 и подобных; это происходит при включении трассировки лучей или высоких настройках графики.

Также портал Videocardz сообщил о сбоях в DaVinci Resolve, бенчмарках Maya и Adobe Premiere Pro. Неполадки в работе сервисных утилит включают неточное определение Xe-ядер на картах серии Arc B с HWiNFO и сбои в работе Intel Graphics Software. Также отмечены проблемы с ограничителем кадров, VSync и масштабированием изображения при нестандартных разрешениях.

Пакет драйверов, вызвавших баги, включает драйверы Intel Graphics, среды выполнения OpenCL, Vulkan и oneAPI, компоненты Media SDK и программу установки Intel Arc Software, поддерживающие графические процессоры от Arc A310 до B580 и интегрированную графику в процессорах Meteor Lake и Lunar Lake, а также в сериях от 11-го до 14-го поколения Core.