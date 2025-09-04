После рекорда в июле, популярность Windows 11 в августе рухнула

По данным Statcounter, доля Windows 11 снизилась с 53,5% до 49,1%, тогда как у Windows 10 она, наоборот, выросла до 45,5%. Таким образом, разрыв между двумя системами заметно сократился.

Причин несколько. Во-первых, многие пользователи по-прежнему не готовы переходить на новую ОС, предпочитая проверенную десятку. Во-вторых, программа Extended Security Updates (ESU) позволяет бесплатно получать обновления безопасности для Windows 10 даже после окончания официальной поддержки в октябре 2025 года.

Более того, энтузиасты уже нашли инструменты, которые продлевают срок жизни системы вплоть до 2032 года.

Для Microsoft это тревожный сигнал: несмотря на агрессивное продвижение Windows 11, миллионы пользователей явно не торопятся отказываться от Windows 10. В ближайшие месяцы компании предстоит доказать, что новая система действительно стоит перехода.