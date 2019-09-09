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Последнее обновление Windows 10 "ломает" цветопередачу экрана

Осторожнее с обновлением своих устройств под управлением Windows
В последнее время обновления для Windows 10 получаются у Microsoft очень сырыми. И несмотря на то, что компания прилагает максимум усилий для того, чтобы устранить все ошибки перед выпуском нового обновления, некоторые проблемы все же остаются незамеченными. Довольно интересной, к слову, оказалась свежая проблема десктопной операционной системы от Microsoft.

Так, по словам зарубежного портала MSPoweruser, последний патч для Windows 10 под номером KB4512941 содержит ряд важных исправлений, но при этом также добавляет оранжевый оттенок ко всему, что отображается на экране. Некоторые пользователи жалуются, что ошибка дает о себе знать при создании скриншота, другие утверждают, что картинка постепенно становится все более оранжевой, а потом и вовсе краснея. Что интересно, единственный элемент на экране, который никогда не меняется — это указатель мыши.

В свою очередь онлайн-блог Windows Latest утверждает, что “проблема вызвана приложением Lenovo Vantage на ПК с любой версией Windows 10, выходившей после майского обновления, а не только с конкретным патчем KB4512941”. Блог указывает на публикации на форуме, появившиеся еще в мае мая, в которых также сообщается об покраснении экрана.

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