Последнее обновление Windows 10 "ломает" цветопередачу экрана

Так, по словам зарубежного портала MSPoweruser, последний патч для Windows 10 под номером KB4512941 содержит ряд важных исправлений, но при этом также добавляет оранжевый оттенок ко всему, что отображается на экране. Некоторые пользователи жалуются, что ошибка дает о себе знать при создании скриншота, другие утверждают, что картинка постепенно становится все более оранжевой, а потом и вовсе краснея. Что интересно, единственный элемент на экране, который никогда не меняется — это указатель мыши.