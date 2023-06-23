Последнее обновление Windows 11 привело к неприятной ошибке в «Проводнике»Наблюдается чрезмерная нагрузка процессора
Microsoft прокомментировала жалобы пользователей на чрезмерную нагрузку процессора после обновления KB5026372, недавно вышедшего для Windows 11. В компании объяснили, что перегрузка ЦП компьютера обусловлена ошибкой в работе «Проводника».
Как отмечается в публикации в блоге Microsoft c описанием бага и советами по его устранению, ошибка кроется в проверке действующих разрешений доступа в диалоговом окне «Дополнительные параметры безопасности» для общих файлов и папок. И если нажать на View effective access (Просмотреть действующий доступ), ОС может отобразить сообщение без результатов обработки запроса.
Но «Проводник» всё равно продолжит нагружать процессор и после закрытия «Дополнительных параметров безопасности». Чтобы временно устранить баг, следует перезагрузить компьютер или выйти из системы.
До конца июня разработчики обещают устранить ошибку полностью.