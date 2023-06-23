Компьютеры
16:08, 23 июня 2023
1 мин.

Последнее обновление Windows 11 привело к неприятной ошибке в «Проводнике»

Наблюдается чрезмерная нагрузка процессора

Microsoft прокомментировала жалобы пользователей на чрезмерную нагрузку процессора после обновления KB5026372, недавно вышедшего для Windows 11. В компании объяснили, что перегрузка ЦП компьютера обусловлена ошибкой в работе «Проводника».

Как отмечается в публикации в блоге Microsoft c описанием бага и советами по его устранению, ошибка кроется в проверке действующих разрешений доступа в диалоговом окне «Дополнительные параметры безопасности» для общих файлов и папок. И если нажать на View effective access (Просмотреть действующий доступ), ОС может отобразить сообщение без результатов обработки запроса.

Но «Проводник» всё равно продолжит нагружать процессор и после закрытия «Дополнительных параметров безопасности». Чтобы временно устранить баг, следует перезагрузить компьютер или выйти из системы.

До конца июня разработчики обещают устранить ошибку полностью.

Новости партнеров
Новости партнеров