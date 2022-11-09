Потому что может: энтузиаст собрал игровой ПК внутри микроволновки

А есть те, кто использует для этих целей различную бытовую технику. Например, микроволновку. Как пишет издание PCGamer, соответствующий пост про необычную сборку опубликовал энтузиаст.

Пользователь по имени Джек Лаки продемонстрировал в своём Twitter-аккаунте, как выглядит его компьютер, комплектующие которого разместились в обыкновенной микроволновке. При этом причиной такого решения он назвал желание сэкономить деньги на профессиональном корпусе.

Правда, его версия вызывает вопросы. Как минимум потому, что общая стоимость сборки в целом составляет 900 долларов, что достаточно немало.

К сожалению, он не рассказал., какое именно железо установлено ПК. По фото же можно определить как минимум то, что у него материнская плата от Asus модели A320M-K.