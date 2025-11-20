Компьютеры
Опубликовано 20 ноября 2025, 08:32
1 мин.

PowerColor призвала покупать видеокарты прямо сейчас — цены будут только расти

Темные времена грядут
Источники китайского Board Channels ранее сообщали, что производители GPU готовятся поднять цены из-за увеличения стоимости видеопамяти. Сейчас это косвенно подтвердилось.
PowerColor призвала покупать видеокарты прямо сейчас — цены будут только расти
© VideoCardz.com

Представитель PowerColor на Reddit заявил, что покупать видеокарты лучше до последней недели года, поскольку дальше стоимость начнёт расти.

По словам компании, скидки стартуют в ближайшее воскресенье, но они будут временными. Затем цены могут увеличиться до 30%, поскольку NVIDIA и AMD поставляют партнёрам не только сами GPU, но и комплектующую GDDR-память, подорожавшую вслед за DDR5. Поэтому AIB-бренды не могут закупить память дешевле на стороне.

PowerColor является одним из ключевых партнёров AMD, и такие предупреждения бренд делает крайне редко. Аналитики считают, что рост цен может затронуть большинство актуальных моделей Radeon и GeForce, хотя часть удорожания могут временно компенсировать ритейлеры.

Если прогнозы окажутся верны, конец 2025-го станет одним из самых дорогих периодов на рынке видеокарт за последние годы.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видеокарты
,
#NVIDIA
,
#AMD