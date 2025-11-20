PowerColor призвала покупать видеокарты прямо сейчас — цены будут только расти

Представитель PowerColor на Reddit заявил, что покупать видеокарты лучше до последней недели года, поскольку дальше стоимость начнёт расти.

По словам компании, скидки стартуют в ближайшее воскресенье, но они будут временными. Затем цены могут увеличиться до 30%, поскольку NVIDIA и AMD поставляют партнёрам не только сами GPU, но и комплектующую GDDR-память, подорожавшую вслед за DDR5. Поэтому AIB-бренды не могут закупить память дешевле на стороне.

PowerColor является одним из ключевых партнёров AMD, и такие предупреждения бренд делает крайне редко. Аналитики считают, что рост цен может затронуть большинство актуальных моделей Radeon и GeForce, хотя часть удорожания могут временно компенсировать ритейлеры.

Если прогнозы окажутся верны, конец 2025-го станет одним из самых дорогих периодов на рынке видеокарт за последние годы.