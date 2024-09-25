Появились подробности о питании флагманской NVIDIA RTX 5090

По слухам, карта потребует два 16-контактных разъема питания, что теоретически позволит ей потреблять до 1200 Вт энергии.

Однако, предполагается, что общая мощность графики (TGP) будет около 600 Вт, а использование двух разъемов необходимо для распределения нагрузки и повышения физической надежности разъемов.

Это означает, что старые блоки питания (PSU) скорее всего будут несовместимы с новой картой. NVIDIA, вероятно, предложит адаптер для преобразования стандартных 8-контактных PCIe разъемов в новые 16-контактные.

Однако для полной поддержки потребуется блок питания стандарта ATX 3.0 или 3.1, так как именно эти БП оснащены нужными разъемами, а высокомощные модели могут иметь два таких разъема.

Примеры современных блоков питания, готовых к таким нагрузкам, включают Seasonic Prime PX-2200 Вт и MSI MEG AI1600T, которые поддерживают два 12V-2x6 разъема и обеспечивают необходимые мощности для новых видеокарт, таких как RTX 5090.