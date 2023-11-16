Появились подробности о топовой видеокарта нового поколения NVIDIA RTX 5090

Ожидается, что новая линейка RTX 50XX сохранит дизайн охлаждения, аналогичный текущей серии Ada Lovelace.

Особое внимание привлекает информация о том, что NVIDIA планирует интегрировать в новую серию память GDDR7, что обещает значительное увеличение пропускной способности для игровых устройств.

Изначально сообщалось, что GPU GB202 будет использовать 512-битную шину, но теперь уточняется, что шина будет 384-битной.

Это соответствует тенденции, наблюдаемой в крупных архитектурах NVIDIA за последнее десятилетие. Предполагается, что GPU GB202 будет включать в себя 192 SM (Streaming Multiprocessor), что может привести к максимальной конфигурации в 24567 CUDA-ядер, если не будут внесены значительные изменения в архитектуру GPU.

Обновление до конфигурации памяти GDDR7 обещает значительное увеличение пропускной способности. Согласно последним данным, память GDDR7 от Micron, сотрудничающего с NVIDIA, может достигать скорости 32 Гбит/с к концу года.

В сравнении с RTX 4090, использующей память GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, потенциальная GB202 GPU с 32 Гбит/с может достичь пропускной способности 1,5 ТБ/с, что на 50% больше. Однако предполагается, что на момент запуска память GDDR7 будет использовать более низкие частоты.

Точная дата выпуска серии NVIDIA RTX 50XX пока не ясна, но учитывая, что графические ускорители B100 и GB200 теперь подтверждены к запуску в период с 2024 по 2025 год, можно ожидать, что игровая серия появится в аналогичные сроки.