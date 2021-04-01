Появились результаты тестирования ещё неанонсированных доступных видеокарт NVIDIA RTX 3050 и 3050 Ti

Стоит сразу отметить, что речь пока что идёт о мобильных версиях видеокарт. Но даже это не мешает оценить уровень их производительности в сравнении с предыдущими поколениями.

Так, по данным NotebookCheck, RTX 3050 получит GPU с 2048 ядрами CUDA, а RTX 3050 Ti — 2560 ядер. Оба адаптера оснастят 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и 128-разрядной шиной. В плане частот видеокарты будут иметь различия: от 1057 до 1740 МГц в младшей версии и от 1035 до 1695 МГц в старшей.