Появились результаты тестов Ryzen 5 5500X3D в PassMark — бюджетный шестиядерник с большим кешем и высоким fps удивил

Недавние тесты в PassMark дали ему 3005 баллов в однопоточном режиме и 20 498 в многопоточном, что примерно на 1,8% ниже в одноядерке и на 6% выше в мультиядерке, чем у обычного Ryzen 5 5500.

Процессор получил 6 ядер и 12 потоков, как и базовая версия, но объем L3-кеша вырос с 16 МБ до 96 МБ. Хотя в синтетических тестах это не всегда заметно, в играх прирост может быть существенным.

При этом частоты снижены на 600/200 МГц по базовому и буст-режиму, что типично для X3D-моделей из-за технологии 3D V-Cache.