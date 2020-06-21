Появились свежие подробности о новом компьютере iMac в дизайне iPad Pro

Главной из них является, безусловно, очередное подтверждение того, что компания намерена изменить внешний вид собственного моноблока - дизайн iMac принципиально не менялся с далекого 2007 года. А учитывая, что с тех пор сама компания не раз меняла подход к проектированию своих устройств, вполне логично, что уже пора поработать и над внешностью одного из самых популярных моноблоков планеты.

Помимо этого, в сети появилась информация о том, что Apple все же не станет внедрять в фирменный компьютер систему Face ID. К сожалению, какие-либо подробности, с чем связан подобный отказ, не сообщаются.

Напомним, что помимо iMac, в рамках завтрашней презентации компания должна показать свежие обновления iOS (которую могут переименовать в iPhone OS), iPad OS и macOS.