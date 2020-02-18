Появились свежие подробности о новом конкуренте Intel и AMD на рынке процессоров

Также устройство будет работать с оперативной памятью типа DDR4, основываться на 16-нанометровом техпроцессе TSMC и иметь аж 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. К сожалению, до сих пор неизвестно, когда компания выпустит свой новый процессор, но если это произойдет в течение 2020 года, то это будет настоящий прецедент — именно решение от VIA станет первым за семь лет доступным глобальным x86-совместимым процессором, выпущенным не силами AMD или Intel.