Появилось видео складной клавиатуры, которую в сложенном состоянии можно использовать как игровой контроллер

21:07, 15 марта 2023
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Появилось видео складной клавиатуры, которую в сложенном состоянии можно использовать как игровой контроллерС множеством пользовательских кнопок
Появилось видео складной клавиатуры от японской компании Grab Shell, которую в сложенном состоянии можно использовать как игровой контроллер.
Фото: Grabshell
Как отмечается, в сложенном состоянии контроллер можно держать двумя руками. Все функции полной QWERTY-клавиатуры остаются доступными. При этом пользователь может непосредственно под себя настроить множество дополнительных кнопок. Также клавиатура оснащена трекболом, джойстиком, тумблером и колёсиком прокрутки.
Сопрягается гаджет с компьютерами под управлением ОС Windows и macOS по интерфейсу беспроводной связи. За автономность Grab Shell отвечает аккумулятор на 2000 мАч.
Стоимость клавиатуры – $299, или примерно 22,6 тысячи рублей.