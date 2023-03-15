Появилось видео складной клавиатуры, которую в сложенном состоянии можно использовать как игровой контроллер

Как отмечается, в сложенном состоянии контроллер можно держать двумя руками. Все функции полной QWERTY-клавиатуры остаются доступными. При этом пользователь может непосредственно под себя настроить множество дополнительных кнопок. Также клавиатура оснащена трекболом, джойстиком, тумблером и колёсиком прокрутки.

Сопрягается гаджет с компьютерами под управлением ОС Windows и macOS по интерфейсу беспроводной связи. За автономность Grab Shell отвечает аккумулятор на 2000 мАч.

Стоимость клавиатуры – $299, или примерно 22,6 тысячи рублей.