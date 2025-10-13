Появился новый способ установить Windows 11 без подключения к интернету и учетной записи Microsoft

И это не так уж и сложно

Пользователи нашли способ обойти обязательное подключение к интернету и вход в учетную запись Microsoft при установке Windows 11. Это позволяет создать локальную учетную запись и настроить систему в офлайн-режиме, как раньше в Windows 10.