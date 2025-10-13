Появился новый способ установить Windows 11 без подключения к интернету и учетной записи Microsoft

Опубликовано 13 октября 2025, 08:181 мин.
Появился новый способ установить Windows 11 без подключения к интернету и учетной записи MicrosoftИ это не так уж и сложно
Пользователи нашли способ обойти обязательное подключение к интернету и вход в учетную запись Microsoft при установке Windows 11. Это позволяет создать локальную учетную запись и настроить систему в офлайн-режиме, как раньше в Windows 10.
Главное условие — не подключаться к сети во время установки. На этапе первоначальной настройки (OOBE) нужно нажать Shift + F10, открыть командную строку и ввести команду: oobe\bypassnro.
После перезагрузки система предложит создать локальную учетную запись без требования входа в Microsoft ID. Метод работает в версиях Windows 11 24H2 и 25H2.
Альтернативный вариант — использовать Rufus для создания загрузочной флешки. Программа позволяет заранее снять ограничения, убрать требование онлайн-аккаунта и сразу задать локальное имя пользователя.