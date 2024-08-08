Позорные +5% производительности: новые Ryzen 9000 оказались разочарованием

Свежие независимые тесты показали прирост производительности всего на 5% по сравнению с предшественниками. Несмотря на применение новых технологий, таких как Zen 5 и 4-нм техпроцесс, ожидания пользователей не оправдались.

Процессоры серии Ryzen 9000X, включая Ryzen 7 9700X, оказались на уровне предшествующих моделей, если говорить о производительности.

Даже при активном разгоне и оптимизации чипы не показали заметных улучшений. Уровень энергопотребления и тепловыделения остался примерно на прежнем уровне, что тоже не добавляет плюсов новинке.