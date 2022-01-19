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Правда ли, что хакеры Северной Кореи атаковали посольство России внутри страны

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Специалисты двух крупных американских компаний, специализирующихся на кибербезопасности, предположили, что в канун Нового года посольство России в Северной Корее было атаковано северокорейской хакерской группой Konni. И что Россия запросила у КНДР информацию по этому поводу.
Правда ли, что хакеры Северной Кореи атаковали посольство России внутри страны

Атака, по словам американцев, началась со взлома учётной записи одного из сотрудников посольства. Сотрудник получил архив с документами, в котором предлагалось предоставить информацию о статусе вакцинации или ссылки на загрузку поддельной «Программы для регистрации привитых в федеральном регистре вакцинированных». После этого хакеры получили доступ к учётной записи сотрудника. С этого момента на посольство была совершена массированная фишинговая атака.

Но представители посольства России в Северной Корее отрицают факт атаки и обращения к Пхеньяну. «Российская сторона через посольство Российской Федерации в Пхеньяне к корейской стороне по данному вопросу не обращалась. Само посольство также запросов не направляло». — отмечено в сообщении.

Зачем американским специалистам понадобилась рассылать подобные предположения, неизвестно.

Источник: РИА Новости
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