Правда ли, что хакеры Северной Кореи атаковали посольство России внутри страны

Атака, по словам американцев, началась со взлома учётной записи одного из сотрудников посольства. Сотрудник получил архив с документами, в котором предлагалось предоставить информацию о статусе вакцинации или ссылки на загрузку поддельной «Программы для регистрации привитых в федеральном регистре вакцинированных». После этого хакеры получили доступ к учётной записи сотрудника. С этого момента на посольство была совершена массированная фишинговая атака.

Но представители посольства России в Северной Корее отрицают факт атаки и обращения к Пхеньяну. «Российская сторона через посольство Российской Федерации в Пхеньяне к корейской стороне по данному вопросу не обращалась. Само посольство также запросов не направляло». — отмечено в сообщении.

Зачем американским специалистам понадобилась рассылать подобные предположения, неизвестно.