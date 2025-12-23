Правда ли, что старая RX 7800 XT быстрее современных 5060 Ti и 9060 XT в играх

Тестовый стенд включал корпус Lian Li Lancool II Mesh argb, процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, видеокарту RX 9060 XT Asrock Challenger 16GB OC/ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge 16GB/XFX RX 7800 XT 16GB MERC, оперативную память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18, матплату ASUS TUF GAMING b550 PLUS, систему охлаждения Deepcool AS500 PLUS, NVMe ADATA Legend 960 2TB, WD Blue SN570 1TB, HDD Seagate Barracuda 4TB, блок питания Corsair RM850W 80+ Gold, операционную систему Windows 10 Pro 22H2 64 bit.

God of War Ragnarok запускалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла в 1080р - 82 к/с (9060 ХТ), 93 к/с (5060 Ti), 94 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 65, 69 и 78 к/с соответственно, в 4К - 42, 43 и 54 к/с соответственно.

Indiana Jones шла тоже на ультра-настройках графики. Средний FPS составлял здесь в 1080р - 75 к/с (9060 ХТ), 85 к/с (5060 Ti) и 86 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 58, 67 и 69 к/с соответственно, в 4К - 34, 42 и 43 к/с соответственно.

Игра Marvel's Spider Man 2 тестировалась только в 2К и 4К с графикой High. Средняя производительность в ней равнялась в 1440р - 90 к/с (9060 ХТ), 79 к/с (5060 Ti) и 100 к/с (7800 ХТ), в 4К - 48, 43 и 64 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла с пресетом Ultra. В 1080р средний FPS здесь составлял 167 к/с (9060 ХТ), 153 к/с (5060 Ti), 166 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 139, 124, 147 к/с соответственно, в 4К - 93, 83 и 109 к/с соответственно.