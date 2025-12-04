Правда ли старая RTX 3090 быстрее современной RX 9070 XT

Тестовый стенд включал матплату Asrock x670E PG Lightning, процессор AMD Ryzen 7 9800x3D @ 5.2GHz, оперативную память Corsair (2x16GB) 6200MHz DDR5, видеокарту Power Cooler Reaper RX 9070 XT 16GB GDDR6/Asus Rog Strix RTX 3090 24GB GDDR6x, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, SSD XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4, блок питания XPG Core Reactor II 1200W.

Всего запускалось 11 игр. Среди них были Starfield, Indiana Jones and TGC, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Hellblade 2, God Of War Ragnarök, S.T.A.L.K.E.R 2, Alan Wake 2, AC Mirage, The Last Of Us Part 1, Silent Hill 2.

Starfield шла с пресетом Custom. В 1080р средняя частота кадров в ней находилась в районе 76 к/с (3090) и 107 к/с (9070 ХТ), в 1440р - 62 и 87 к/с соответственно, в 4К - 49 и 55 к/с соответственно.

Indiana Jones and TGC тестировалась с ультра-настройками графики. Средняя производительность в ней составляла в 1080р - 87 к/с (3090) и 114 к/с (9070 ХТ), в 1440р - 76 и 93 к/с соответственно, в 4К - 57 и 58 к/с соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 с графикой High средний FPS находился в 1080р на уровне 99 к/с (3090) и 131 к/с (9070 ХТ), в 1440р - 62 и 81 к/с соответственно, в 4К - 29 и 36 к/с соответственно.