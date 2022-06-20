Праздник на улице слабых ПК: вкладкам в «Проводнике» Windows 11 нужен лишь 1 МБ памяти

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Праздник на улице слабых ПК: вкладкам в «Проводнике» Windows 11 нужен лишь 1 МБ памятиЭто как-то даже не похоже на редмондцев
Некоторое время назад стало известно, что Microsoft внедрит новую возможность — открывать вкладки прямо в «Проводнике». Новая функция должна облегчить жизнь пользователей, лишив их необходимости открывать несколько окон.
Но многие владельцы слабых ПК, узнав о ней, начали волноваться — справится ли их компьютер с множеством вкладок? Оказалось, что справится без каких-либо проблем.
Специалисты Windows Latest выяснили, что «Проводник», в котором открыты вкладки, использует всего 1 МБ оперативной памяти. И что самое важное — от количества открытых вкладок, потребляемая память никак не увеличивается.
Учитывая, что сама Windows 11 требует как минимум 4 ГБ оперативной памяти от компьютера, 1 МБ для вкладок в «Проводнике» кажутся не более чем шуткой.
Отметим, что на данный момент лишь участники программы тестирования могут опробовать нововведение. Ожидается, что до всех пользователей оно дойдёт осенью, с выходом обновления Windows 11 22H2.