Праздник на улице слабых ПК: вкладкам в «Проводнике» Windows 11 нужен лишь 1 МБ памяти

Но многие владельцы слабых ПК, узнав о ней, начали волноваться — справится ли их компьютер с множеством вкладок? Оказалось, что справится без каких-либо проблем.

Специалисты Windows Latest выяснили, что «Проводник», в котором открыты вкладки, использует всего 1 МБ оперативной памяти. И что самое важное — от количества открытых вкладок, потребляемая память никак не увеличивается.