Предрелизная сборка новейшей Windows 10X утекла в сеть
Пользователь Twitter под ником Albacore сначала опубликовал видео с настройкой новой ОС, а затем и пост, в котором дал ссылку на скачивание образа системы. Также он посоветовал воспользоваться Generation 2 Virtual Machine для того, чтобы протестировать Windows 10X.
Напомним, что анонс новой вариации операционной системы Microsoft состоялся ещё в конце 2019 года. Изначально планировалось, что она будет поддерживать Win32-приложений, но по ходу разработки от этой идеи было решено временно отказаться. На релизе Windows 10X будет поддерживать лишь UWP-приложения из Microsoft Store и Progressive Web Apps через браузер Edge. В дальнейшем, скорее всего, в ОС всё же добавят возможность запускать традиционные Windows-приложения.
Отметим, что согласно последним утечкам, релиз WIndows 10X состоится уже весной 2021 года.