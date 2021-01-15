Предрелизная сборка новейшей Windows 10X утекла в сеть

Напомним, что анонс новой вариации операционной системы Microsoft состоялся ещё в конце 2019 года. Изначально планировалось, что она будет поддерживать Win32-приложений, но по ходу разработки от этой идеи было решено временно отказаться. На релизе Windows 10X будет поддерживать лишь UWP-приложения из Microsoft Store и Progressive Web Apps через браузер Edge. В дальнейшем, скорее всего, в ОС всё же добавят возможность запускать традиционные Windows-приложения.

Отметим, что согласно последним утечкам, релиз WIndows 10X состоится уже весной 2021 года.