Предсказания сбылись: NVIDIA снизила цену видеокарты RTX 4060 Ti после выхода аналога от AMD

Снижение цен произошло не только на официальном сайте NVIDIA, но и у ряда крупных ритейлеров и партнёров.

Данный шаг можно рассматривать как реакцию NVIDIA на выход новых видеокарт AMD Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, ценник на которые составляет $449 и $499 соответственно. Снижение стоимости RTX 4060 Ti делает её более привлекательным вариантом для покупателей, исходя из соотношения цена-качество.

Кроме того, Amazon предлагает дополнительную скидку на эту модель, и её можно приобрести всего за $430. Всё это делает карту NVIDIA ещё более конкурентоспособной, особенно учитывая её высокую эффективность и поддержку технологий трассировки лучей и DLSS.