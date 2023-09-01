Предсказания сбылись: NVIDIA снизила цену видеокарты RTX 4060 Ti после выхода аналога от AMD

Предсказания сбылись: NVIDIA снизила цену видеокарты RTX 4060 Ti после выхода аналога от AMDТеперь эта модель стала ещё привлекательнее
В ответ на недавние анонсы AMD, NVIDIA решила снизить розничную цену своей видеокарты RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти до $449. Изначально карта стоила $499, а её 8-гигабайтная версия — $399.
Снижение цен произошло не только на официальном сайте NVIDIA, но и у ряда крупных ритейлеров и партнёров.
Данный шаг можно рассматривать как реакцию NVIDIA на выход новых видеокарт AMD Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, ценник на которые составляет $449 и $499 соответственно. Снижение стоимости RTX 4060 Ti делает её более привлекательным вариантом для покупателей, исходя из соотношения цена-качество.
Кроме того, Amazon предлагает дополнительную скидку на эту модель, и её можно приобрести всего за $430. Всё это делает карту NVIDIA ещё более конкурентоспособной, особенно учитывая её высокую эффективность и поддержку технологий трассировки лучей и DLSS.