Предсказано большее потребление энергии дата-центрами, чем всей Индией к 2030 году

По словам Хааса, к 2030 году центры обработки данных потребуют энергии, равной мощностям, потребляемым нынешней Индией. Потому что на фоне бума технологий ИИ для обеспечения таких проектов требуется всё больше вычислительных мощностей и ожидается трёхкратный рост энергопотребления, что может привести к коллапсу мировой энергоинфраструктуры.

Собственно, Хаас и не скрывает, что также заинтересован в переходе отрасли на чипы Arm, которые получают всё большее распространение в дата-центрах, и особенно это становится актуально для ЦОДов, обеспечивающих работу ИИ-технологий. Как отмечается, технология компании, уже используемая в смартфонах, была разработана для большей энергоэффективности, чем традиционные серверные чипы.

И как раз повсеместный переход на решения Arm может поспособствовать снижению энергозатрат даже требовательными дата-центрами. Потому, что компании могут напрямую заказывать разработку целевых северных процессоров на базе Arm, как это уже делают Google и некоторые другие вендоры.

Хаас подчеркнул в интервью Bloomberg, что, используя больше чипов, которые изготовлены на заказ, компании смогут уменьшить количество проблемных ситуаций и сэкономить энергию. По мнению Хааса, такая стратегия может снизить энергопотребление центров обработки данных более чем на 15%.

«Необходим широкий прорыв. Любая часть эффективности имеет значение», — заявил глава Arm.