Представлен дисплей с рекордной частотой обновления — 540 Гц

Несмотря на то, что планы выпуска таких мониторов были озвучены ещё в 2022 году, первым партнёром, представившим продукт на базе этой технологии, стал Asus с моделью ROG Swift Pro PG248QP.

По данным AUO, 24-дюймовый FullHD-дисплей с частотой обновления 540 Гц обеспечивает идеальное качество изображения и высокую скорость отклика, исключая проблемы с разрывами, заиканиями и мерцанием на экране.

Специальная TN-панель с обозначением M241HTN01.0 имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей и диагональ 24,1 дюйма. Предполагается, что нативная частота обновления панели составляет 480 Гц, а 540 Гц будут достигаться благодаря разгону.

Отметим, что на данный момент информация о доступности монитора Asus отсутствует, продукт был анонсирован без указания цены и даты выхода на рынок.