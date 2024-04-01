Представлен FullHD-монитор со 100 Гц и всего за $70

Опубликовано 01 апреля 2024, 07:55
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Представлен FullHD-монитор со 100 Гц и всего за $70Пожалуй, лучший вариант за свою цену
Компания Machenike представила новый игровой монитор MZF24F100, который станет настоящим подарком для геймеров с ограниченным бюджетом.
За невероятную цену всего $70 вы получаете 23.8-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD и частотой обновления 100 Гц.
MZF24F100 отлично подходит как для повседневного использования, так и для нетребовательных игр. Монитор обладает яркой и насыщенной картинкой, а высокая частота обновления обеспечивает плавное изображение без разрывов.
Яркость новинки — 250 кд/м², в то время как контрастность достигает 1000:1. Из прочих интересностей можно отметить угол обзора в 178°, время отклика 5 мс, а также наличие HDMI 1.4 и VGA.
Таким образом, теперь даже за недорого можно купить монитор, который имеет высокую частоту обновления и эргономичный дизайн.