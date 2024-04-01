Представлен FullHD-монитор со 100 Гц и всего за $70

Яркость новинки — 250 кд/м², в то время как контрастность достигает 1000:1. Из прочих интересностей можно отметить угол обзора в 178°, время отклика 5 мс, а также наличие HDMI 1.4 и VGA.

Таким образом, теперь даже за недорого можно купить монитор, который имеет высокую частоту обновления и эргономичный дизайн.