Представлен гигантский 55-дюймовый игровой монитор

Производитель представил свой новый игровой монитор — Gigabyte S55U. Отличительной особенностью модели стал огромный дисплей на почти 55 дюймов. Если быть точнее, то монитор оснащён 54,6-дюймовым экраном.

В основу новинки легла VA-панель с квантовыми точками с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявленное время отклика GtG — 2 мс, контрастность — 5000:1, а пиковая яркость — 1500 кд/м2. Вместе с тем монитор обеспечивает угол обзора в 178°.