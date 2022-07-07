Представлен гигантский 55-дюймовый игровой монитор

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Представлен гигантский 55-дюймовый игровой мониторУ кого-то телевизоры меньшего размера
Чаще всего, игровые мониторы имеют диагональ экрана в пределах 20-30 дюймов. Но компании Gigabyte этого явно показалось мало.
Производитель представил свой новый игровой монитор — Gigabyte S55U. Отличительной особенностью модели стал огромный дисплей на почти 55 дюймов. Если быть точнее, то монитор оснащён 54,6-дюймовым экраном.
В основу новинки легла VA-панель с квантовыми точками с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявленное время отклика GtG — 2 мс, контрастность — 5000:1, а пиковая яркость — 1500 кд/м2. Вместе с тем монитор обеспечивает угол обзора в 178°.
Отметим, что у S55U имеется и собственная акустическая система, состящая из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый. К сожалению, стоимость девайса на данный момент неизвестна.